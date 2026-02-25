Logo R7.com
Obesidade cresce 118% e atinge 25% da população brasileira

Pesquisa monitora hábitos de saúde da população adulta nas capitais

Conexão Record News

Um estudo anual do Ministério da Saúde revelou que a obesidade entre adultos nas capitais brasileiras aumentou 118% de 2006 a 2024. A nutróloga Andrea Pereira fala sobre esse aumento.

  • Brasil
  • MS (Ministério da Saúde)
  • Obesidade
  • Saúde

