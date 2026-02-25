Obesidade cresce 118% e atinge 25% da população brasileira

Um estudo anual do Ministério da Saúde revelou que a obesidade entre adultos nas capitais brasileiras aumentou 118% de 2006 a 2024. A nutróloga Andrea Pereira fala sobre esse aumento.



