Brasil bate recorde de transplante de órgãos em 2025

O Brasil alcançou um marco significativo em 2025 ao realizar 31 mil transplantes, representando um aumento de 21% em relação a 2022. Este avanço resulta de melhorias na logística, organização do sistema de saúde e fortalecimento das parcerias institucionais, ampliando o acesso aos procedimentos.



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