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Brasil bate recorde de transplante de órgãos em 2025

Foram 31 mil procedimentos, crescimento de 21% em relação a 2022

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O Brasil alcançou um marco significativo em 2025 ao realizar 31 mil transplantes, representando um aumento de 21% em relação a 2022. Este avanço resulta de melhorias na logística, organização do sistema de saúde e fortalecimento das parcerias institucionais, ampliando o acesso aos procedimentos.

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