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Hantavírus está presente no mundo há cinco décadas, diz infectologista

Doença causou mortes em navio de cruzeiro que atracou em ilha neste domingo (10)

Jornal da Record News|Do R7

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A infectologista Luana Araújo esclareceu que o hantavírus não é novo e está presente globalmente há mais de 50 anos.

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