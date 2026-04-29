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Guarda Revolucionária assumiu poder no Irã

Segundo fontes ouvidas pela Reuters, o papel do líder supremo agora é apenas legitimar decisões

Conexão Record News|Do R7

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A Guarda Revolucionária do Irã assumiu o controle estratégico e político do país durante um período de conflito. Fontes da agência Reuters indicam que o líder supremo Ali Khamenei mantém sua posição no topo do sistema governamental, mas seu papel se limita a legitimar as decisões dos generais. A organização militar agora influencia tanto a estratégia militar quanto as principais diretrizes políticas.

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