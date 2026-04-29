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Trump instrui governo a se preparar para bloqueio prolongado

Presidente optou por continuar pressionando economia e exportações de petróleo em troca de acordo

Conexão Record News|Do R7

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O governo dos Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, decidiu intensificar um bloqueio prolongado contra o Irã. A estratégia visa pressionar economicamente o país persa e suas exportações de petróleo. Segundo informações do Wall Street Journal baseadas em fontes norte-americanas, essa abordagem foi escolhida devido aos riscos associados a outras opções, como retomar bombardeios ou abandonar completamente o conflito.

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