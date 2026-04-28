Porta-voz iraniano faz críticas aos Estados Unidos

Um porta-voz militar iraniano fez duras críticas aos Estados Unidos, alegando que o país não está mais em condições de impor as políticas americanas às nações independentes. Segundo ele, Washington precisa aceitar que deve abandonar as exigências “ilegais e irracionais”.



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