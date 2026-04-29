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Copom decide nesta quarta-feira (29) a taxa básica de juros

Selic está em 14,75% ao ano, e analistas acreditam na segunda redução seguida de juros

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O Comitê de Política Monetária do Banco Central realiza nesta quarta-feira (29) a terceira reunião do ano com expectativa de nova redução na taxa básica de juros.

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