Países do Golfo discutem resposta aos ataques iranianos

Líderes dos países membros do Conselho de Cooperação do Golfo estão reunidos na Arábia Saudita para discutir uma resposta conjunta aos recentes ataques iranianos que afetaram infraestruturas essenciais nos seis estados membros.



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