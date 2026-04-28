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Chanceler alemão diz que Irã está humilhando os EUA

Segundo Friedrich Merz, liderança iraniana é muito habilidosa em "não negociar"

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O chanceler alemão afirmou que a liderança do Irã está humilhando os Estados Unidos. O professor e pesquisador de Harvard Vitelio Brustolin afirma que a declaração de Merz é carregada de sinceridade.

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