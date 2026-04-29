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Agências de Espionagem estudam possível reação iraniana se Trump vencer a guerra

Segundo fontes, objetivo é entender implicações de possível recuo do presidente dos EUA no conflito

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As agências de inteligência dos Estados Unidos estão avaliando como o Irã reagiria caso o presidente Donald Trump declarasse vitória em um conflito com o país. O objetivo é compreender as implicações políticas e estratégicas dessa decisão em meio às eleições de meio de mandato previstas para este ano. Fontes próximas ao governo indicam que uma rápida desescalada poderia aliviar a pressão sobre Trump, mas também permitiria ao Irã fortalecer seus programas nucleares.

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