Acordo Mercosul-UE zera tarifas de 80% das exportações na Europa
Integração comercial entra em vigor nesta sexta-feira, 1º de maio
Após a assinatura do acordo Mercosul-UE pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira (28), economista analisa benefícios do tratado.
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