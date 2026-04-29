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Acordo Mercosul-UE zera tarifas de 80% das exportações na Europa

Integração comercial entra em vigor nesta sexta-feira, 1º de maio

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Após a assinatura do acordo Mercosul-UE pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira (28), economista analisa benefícios do tratado.

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