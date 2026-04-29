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Rei Charles III defende aliança entre EUA e Reino Unido

Donald Trump afirmou que monarca também não apoia arma nuclear iraniana

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Durante um jantar realizado na Casa Branca após o discurso do Rei Charles III nesta terça (28), o presidente Donald Trump afirmou que o monarca também não quer que o Irã tenha uma arma nuclear.

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