Rei Charles III defende aliança entre EUA e Reino Unido

Durante um jantar realizado na Casa Branca após o discurso do Rei Charles III nesta terça (28), o presidente Donald Trump afirmou que o monarca também não quer que o Irã tenha uma arma nuclear.



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