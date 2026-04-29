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17% de creches e pré-escolas têm itens básicos para funcionar

Levantamento considera 11 componentes de infraestrutura básica

Conexão Record News|Do R7

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Apenas 17% das creches e pré-escolas no Brasil possuem todos os itens de infraestrutura básica necessários para o funcionamento. Este dado é do Censo Escolar 2025.

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