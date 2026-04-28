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Nutricionistas estão proibidos de usar IA para simular resultados

Norma do Conselho Federal de Nutrição também restringe associação com marcas

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O Conselho Federal de Nutrição endureceu as restrições contra as promessas de resultados e a publicidade associada a marcas, além de atualizar diretrizes diante dos avanços tecnológicos. De agora em diante, os nutricionistas estão proibidos de usar a inteligência artificial para realizar simulações.

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