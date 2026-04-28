Nutricionistas estão proibidos de usar IA para simular resultados

O Conselho Federal de Nutrição endureceu as restrições contra as promessas de resultados e a publicidade associada a marcas, além de atualizar diretrizes diante dos avanços tecnológicos. De agora em diante, os nutricionistas estão proibidos de usar a inteligência artificial para realizar simulações.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!