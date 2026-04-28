Donald Trump está insatisfeito com proposta iraniana

A agência de notícias Reuters revelou que o presidente Donald Trump se mostrou insatisfeito com a última proposta feita pelo Irã, apresentada neste domingo (26), a fim de resolver o conflito no Oriente Médio. Segundo as informações, a questão nuclear continua sendo o principal obstáculo



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