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Saiba quais os próximos passos depois da sabatina de Messias

Ele vai passar por votação na Comissão e, se aprovado, nome vai para o plenário do Senado

Conexão Record News|Do R7

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Para compreender as regras por trás da sabatina pela qual o advogado-geral da União, Jorge Messias, passa para obter uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal), o Conexão Record News desta quarta-feira (29) entrevistou o professor de Direito Constitucional do Mackenzie, Flávio de Leão Bastos.

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