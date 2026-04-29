Saiba quais os próximos passos depois da sabatina de Messias

Para compreender as regras por trás da sabatina pela qual o advogado-geral da União, Jorge Messias, passa para obter uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal), o Conexão Record News desta quarta-feira (29) entrevistou o professor de Direito Constitucional do Mackenzie, Flávio de Leão Bastos.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!