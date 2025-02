Profissões na área de engenharia têm maiores salários iniciais devido às necessidades do mercado

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (18), o economista Jonathas Goulart comenta que profissões de engenharia têm os maiores salários iniciais devido à necessidade elevada por trabalhadores com conhecimentos técnicos, o que torna essa carreira mais prestigiada. O dado foi revelado em um estudo que elencou as dez ocupações com as melhores remunerações.



Goulart ressalta que, com o aquecimento do mercado de trabalho e a queda do desemprego, o pagamento de honorários tende a aumentar em diversas áreas de atuação.