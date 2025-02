Cursos de engenharia têm baixa procura que pode causar ‘apagão’ de profissionais

A procura por cursos de engenharia caiu mais de 20% na última década em todo o país. Em comparação, Rússia e a China formaram dez vezes mais engenheiros no período do que o Brasil. Essa queda na demanda pode ser explicada por uma associação do curso com trabalho manual e pode causar um ‘apagão’ na mão de obra no país. Especialistas apontam que novas abordagens à disciplina são necessárias, como a digitalização da sociedade e a inteligência artificial .