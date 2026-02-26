Logo R7.com
Representantes dos EUA e Irã retomam negociações em Genebra nesta quinta (26)

Objetivo é chegar a acordo sobre programa nuclear iraniano e evitar ataques na região

Delegações do Irã e dos Estados Unidos voltaram a se reunir nesta quinta-feira (26) para uma terceira rodada de negociações em Genebra. O principal objetivo dos EUA é garantir que o Irã não desenvolva armas nucleares.

