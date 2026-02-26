Representantes dos EUA e Irã retomam negociações em Genebra nesta quinta (26)

Delegações do Irã e dos Estados Unidos voltaram a se reunir nesta quinta-feira (26) para uma terceira rodada de negociações em Genebra. O principal objetivo dos EUA é garantir que o Irã não desenvolva armas nucleares.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!