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Rússia alerta para ações 'agressivas' da Otan no Ártico

Moscou condenou reforço da presença da Aliança no extremo norte e falou em risco de confronto

Conexão Record News|Do R7

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O ministro das Relações Exteriores da Rússia emitiu um alerta sobre as operações da Otan no Ártico.

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