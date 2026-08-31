Rússia alerta para ações 'agressivas' da Otan no Ártico
Moscou condenou reforço da presença da Aliança no extremo norte e falou em risco de confronto
O ministro das Relações Exteriores da Rússia emitiu um alerta sobre as operações da Otan no Ártico.
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