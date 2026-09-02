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Presidente iraniano promete retribuição imediata aos EUA

Líder disse que Teerã está disposta a cumprir acordo se Washington retomar compromissos firmados

Conexão Record News|Do R7

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O presidente iraniano prometeu cumprir com o acordo de cessar-fogo se os Estados Unidos também retornarem aos compromissos firmados em junho.

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