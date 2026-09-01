Primeiro-ministro do Paquistão defende retomada de acordo no Oriente Médio

Os Estados Unidos realizaram um novo bombardeio no Irã, seguindo ameaças feitas pelo presidente Donald Trump. O ataque teve como alvo o corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã. Segundo comunicado oficial do comando central do Exército dos EUA, a ação respondeu a tentativas iranianas de atacar navios comerciais no estreito de Ormuz.



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