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Primeiro-ministro do Paquistão defende retomada de acordo no Oriente Médio

Segundo ele, este é o único caminho viável para a paz e estabilidade duradoura na região

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Os Estados Unidos realizaram um novo bombardeio no Irã, seguindo ameaças feitas pelo presidente Donald Trump. O ataque teve como alvo o corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã. Segundo comunicado oficial do comando central do Exército dos EUA, a ação respondeu a tentativas iranianas de atacar navios comerciais no estreito de Ormuz.

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