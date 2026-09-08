Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Quase metade dos estudantes brasileiros usa ferramentas de inteligência artificial

OCDE aponta que 48% dos alunos no país utilizam IA, contra média mundial de 46%

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Quase metade dos estudantes brasileiros utiliza ferramentas de inteligência artificial e chatbots ao menos uma vez por semana em seus estudos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • educacao
  • tecnologia
  • inteligencia-artificial
  • ocde

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.