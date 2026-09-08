Quase metade dos estudantes brasileiros usa ferramentas de inteligência artificial
OCDE aponta que 48% dos alunos no país utilizam IA, contra média mundial de 46%
Quase metade dos estudantes brasileiros utiliza ferramentas de inteligência artificial e chatbots ao menos uma vez por semana em seus estudos.
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