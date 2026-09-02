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Rússia ajuda Irã a desenvolver mísseis supersônicos, afirma jornal britânico

Segundo investigação, programa pode representar ameaça a porta-aviões e navios de guerra dos EUA

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Uma investigação do jornal britânico Financial Times revelou que a Rússia está colaborando com o Irã para desenvolver mísseis de cruzeiro supersônicos.

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