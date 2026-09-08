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Islândia convoca embaixador dos EUA após publicação polêmica de Trump

Presidente postou mapa que mostrava países da região cobertos com bandeira americana

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A Islândia convocou o embaixador norte-americano para esclarecimentos após uma publicação controversa nas redes sociais feita por Donald Trump.

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