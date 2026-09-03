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Escalada do conflito no Oriente Médio acende alerta sobre vítimas civis

Teerã voltou a atacar alvos militares dos EUA no Kuwait em resposta à ofensiva norte-americana

Conexão Record News|Do R7

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O recente aumento das tensões entre Estados Unidos e Irã resultou em um número crescente de vítimas civis.

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