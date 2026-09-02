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Presidente dos EUA sugere trocar 'estreito de Ormuz' por estreito de Trump'

Donald Trump indagou seguidores em rede social sobre a mudança

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Em uma recente postagem nas redes sociais, o presidente Donald Trump sugeriu que o estreito de Ormuz seja renomeado para "estreito de Trump".

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