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Conselho de Segurança da ONU deve realizar votação controversa

Países vão discutir questão nuclear e descumprimento de obrigações pelo Irã perante a organização

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O Conselho de Segurança da ONU se prepara para uma votação crucial sobre o programa nuclear do Irã em 17 de setembro.

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