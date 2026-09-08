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Reino Unido publica legislação para endurecer sanções contra o Irã

Segundo autoridades, decisão reforça esforços contra ambições nucleares iranianas

Conexão Record News|Do R7

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O Reino Unido anunciou hoje uma nova legislação que visa implementar sanções mais severas contra o Irã.

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