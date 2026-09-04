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Vice-presidente dos EUA diz que confrontos com o Irã 'não são uma guerra'

Segundo J. D. Vance, Estados Unidos encerraram principais operações de combate no país

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O vice-presidente dos Estados Unidos declarou que os confrontos com o Irã não configuram uma guerra.

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