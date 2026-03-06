Logo R7.com
Trump demite secretária de Segurança Interna nos EUA

Kristi Noem deixa cargo após gestão marcada por protestos da população e investigações no Congresso

Conexão Record News

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu nesta quinta (5) Kristi Noem, a secretária do Departamento de Segurança Interna dos EUA. No lugar dela, entrará o senador Markwayne Mullin, republicano de Oklahoma e ex-lutador de MMA.

