Trump demite secretária de Segurança Interna nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu nesta quinta (5) Kristi Noem, a secretária do Departamento de Segurança Interna dos EUA. No lugar dela, entrará o senador Markwayne Mullin, republicano de Oklahoma e ex-lutador de MMA.



