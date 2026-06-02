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Dólar abre dia em queda com ameaça tarifária de Trump

Moeda norte-americana abriu terça-feira (2) em queda de 0,55%, cotada a R$ 5,01

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O dólar abriu em queda nesta terça-feira (2). Economista Carla Beni analisa oscilação da moeda norte-americana.

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