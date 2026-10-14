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Trump diz que EUA compartilham informações com a Ucrânia

Presidente ucraniano diz que Kiev não tem recebido alertas antecipados de ataques russos

Conexão Record News|Do R7

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O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos mantêm o compartilhamento de informações de inteligência com a Ucrânia.

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