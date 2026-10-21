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Trump diz que Zelensky precisa chegar a acordo com a Rússia

Presidente ucraniano afirmou que é importante negociar trilateralmente

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Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, declarou que Volodymyr Zelensky deve buscar um entendimento com a Rússia.

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