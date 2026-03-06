Logo R7.com
Trump quer participar da escolha do próximo líder do Irã

Em entrevista, presidente dos EUA disse buscar modelo semelhante ao adotado na Venezuela

Conexão Record News|Do R7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou interesse em participar da escolha do próximo líder do Irã. Em entrevista à agência Reuters, ele afirmou que o filho de Ali Khamenei não seria uma opção viável e comparou a situação com o modelo adotado na Venezuela.

