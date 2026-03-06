Logo R7.com
Ucrânia e Rússia trocam 300 prisioneiros de guerra

Esta é a segunda troca do ano após rodada de negociações mediadas pelos EUA

Conexão Record News|Do R7

A Ucrânia e a Rússia trocaram 300 militares nesta sexta-feira (6). É a segunda troca de 2026 e ocorre depois da recente rodada de negociações de paz mediadas pelos Estados Unidos entre Ucrânia e Rússia.

