Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ucranianos são detidos por suspeita de lavagem de dinheiro

Ministro húngaro disse que Ucrânia deve dar explicações sobre o caso

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A Hungria anunciou a detenção de sete ucranianos sob suspeita de lavagem de dinheiro. Eles foram interceptados transportando cerca de US$ 82 milhões em espécie e ouro.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • hungria
  • ucrania
  • lavagem-de-dinheiro
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.