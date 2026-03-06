Ucranianos são detidos por suspeita de lavagem de dinheiro

A Hungria anunciou a detenção de sete ucranianos sob suspeita de lavagem de dinheiro. Eles foram interceptados transportando cerca de US$ 82 milhões em espécie e ouro.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!