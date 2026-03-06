Ucranianos são detidos por suspeita de lavagem de dinheiro
Ministro húngaro disse que Ucrânia deve dar explicações sobre o caso
A Hungria anunciou a detenção de sete ucranianos sob suspeita de lavagem de dinheiro. Eles foram interceptados transportando cerca de US$ 82 milhões em espécie e ouro.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Ucrânia e Rússia trocam 300 prisioneiros de guerra
Esta é a segunda troca do ano após rodada de negociações mediadas pelos EUA
Comitê anuncia plano de combate à violência de gênero no Brasil
Entre as medidas, mutirão cumprirá mil mandados de prisão contra agressores de mulheres
Azerbaijão retira diplomatas do Irã por segurança
Segundo ministro, funcionários da embaixada e do consulado-geral foram evacuados
Coreia do Sul e EUA discutem possível deslocamento de mísseis
Donald Trump disse que aceitaria assistência de qualquer país em relação ao Irã
Ataques aéreos atingem capital do Irã na madrugada
Segundo Israel, bombardeios tinham como alvo infraestrutura ligada ao regime iraniano
Lucro da Petrobras quase triplica e alcança R$ 110 bilhões
Estatal informou que alta foi impulsionada pela produção de petróleo e gás
Trump quer participar da escolha do próximo líder do Irã
Em entrevista, presidente dos EUA disse buscar modelo semelhante ao adotado na Venezuela
Israel ataca centro de armazenamento de drones no Líbano
Segundo militares, força aérea atingiu infraestrutura do grupo terrorista Hezbollah, em Beirute
Trump demite secretária de Segurança Interna nos EUA
Kristi Noem deixa cargo após gestão marcada por protestos da população e investigações no Congresso
Sete em cada dez mulheres relatam já ter sofrido assédio
Dados apontam assédio moral ou sexual, principalmente em ruas e espaços públicos
Dono do Banco Master é transferência para presídio federal de Brasília
Daniel Vorcaro foi preso em São Paulo na terceira fase da operação Compliance Zero
Guerra pode pressionar alimentos e beneficiar petróleo brasileiro
Oriente Médio compra parte do milho, aves e açúcar produzidos no Brasil
Indústria cresce 1,8% em janeiro e rompe três meses negativos
19 dos 25 ramos pesquisados tiveram resultados positivos no período, segundo o IBGE
Eleições de 2026: 'Janela partidária' iniciada na quinta (5) permite mudança de partido
Durante um mês, deputados podem mudar de legenda sem perder seus mandatos