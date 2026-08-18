Confira a classificação do Campeonato Brasileiro Feminino após a 16ª rodada

O Corinthians e o São Paulo entram na última rodada do Brasileirão Feminino dividindo a liderança da competição, ambos com 38 pontos, enquanto a Ferroviária e o Bahia já garantiram presença no mata-mata.



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