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Jogadoras dos EUA visitam projeto em São Paulo

Atletas da seleção estadunidense interagiram com as jovens e comentaram a experiência

Elas com a Bola|Do R7

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A seleção dos Estados Unidos compartilhou a experiência da visita de algumas das atletas a um projeto social em São Paulo.

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