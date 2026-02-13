Sul-americano sub-20: Brasil goleia e garante classificação antecipada

Seleção brasileira feminina goleou por 6 a 0 a equipe peruana. A estratégia e o foco das jogadoras foram essenciais para a vitória, que garante a classificação para a fase decisiva do sul-americano e mantém o aproveitamento de 100% do time.



