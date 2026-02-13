Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Sul-americano sub-20: Brasil goleia e garante classificação antecipada

Seleção venceu peruanas por 6 x 0 em atuação dominante

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

Seleção brasileira feminina goleou por 6 a 0 a equipe peruana. A estratégia e o foco das jogadoras foram essenciais para a vitória, que garante a classificação para a fase decisiva do sul-americano e mantém o aproveitamento de 100% do time.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • peru
  • brasil
  • futebol
  • futebol-feminino

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.