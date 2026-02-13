Sul-americano sub-20: Brasil goleia e garante classificação antecipada
Seleção venceu peruanas por 6 x 0 em atuação dominante
Seleção brasileira feminina goleou por 6 a 0 a equipe peruana. A estratégia e o foco das jogadoras foram essenciais para a vitória, que garante a classificação para a fase decisiva do sul-americano e mantém o aproveitamento de 100% do time.
Últimas
São Paulo feminino faz apresentação para imprensa
Tricolor estreia na segunda-feira (16) contra o Internacional
CT de time baiano recebe investimento milionário
Estrutura receberá categorias feminina, masculina e de base do Tricolor
CBF divulga artilheiras históricas do Campeonato Brasileiro
Byanca Brasil, do Cruzeiro, lidera lista com 75 gols em 144 jogos
Coritiba vai gerir 100% sem parcerias pela primeira vez
Coritiba assume gestão do futebol feminino
Arianna Fontana se sente em casa nos Jogos de 2026
Atleta conquistou terceiro ouro e 12ª medalha olímpica na prova de revezamento
Brendha é promessa de gols do Flamengo e da seleção
Jogadora das meninas da Gávea disputa sul-americano de seleções
Sport investe em infraestrutura e reforma vestiário do time feminino
Time pernambucano disputará a série A2 do Campeonato Brasileiro, após cair de divisão na temporada passada
Confira o calendário das competições paulistas feminina
Principal estadual do país deve começar em maio e terminar em dezembro
Verdão anuncia investimento de R$ 23 milhões no futebol feminino em 2026
Verdão anunciou investimento no final de 2025 após a venda de Amanda Gutierres
‘Quer ser campeão? Traz a Rosana’, brinca técnica das Palestrinas
Treinadora conquistou todos os títulos que disputou com o Palmeiras
Filhas de Madonna vencem jogo no sub-13 do Tottenham com presença da cantora
Rainha do Pop acompanhou partidas das gêmeas e do Campeonato Inglês feminino
'Levar o esporte a novos patamares', diz Giannis Antetokounmpo, novo acionista do Chelsea feminino
Com investimento, astro da NBA amplia diversificação de negócios
Valores de transferências sobem no futebol feminino
Levantamento mostra aumento expressivo nos últimos anos
Luiza Parreiras projeta temporada do Cruzeiro
Nova diretora quer protagonismo da equipe em todos os campeonatos