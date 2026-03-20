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Relatório da UERJ analisa jogos do Brasileirão feminino de 2025

Pesquisa busca ajudar na formulação de mudanças e consolidação da modalidade no Brasil

Elas com a Bola|Do R7

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O Observatório Social de Futebol da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) divulgou um relatório sobre o Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 de 2025. O estudo visa contribuir para a formulação de políticas que fortaleçam o futebol feminino no Brasil.

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