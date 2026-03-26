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Cruzmaltino promove mudança no nome da categoria de base do clube

Cruzmaltino revelou craques como Marta e Angelina para o futebol feminino

Elas com a Bola|Do R7

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O Vasco da Gama anunciou um novo nome para as categorias de base do time.

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