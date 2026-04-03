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Veja os confrontos da sexta rodada do Brasileirão Feminino desta sexta (3)

Corinthians e Bragantino fazem confronto paulista; Santos reencontra Botafogo

Elas com a Bola|Do R7

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A sexta rodada do Brasileirão Feminino promete emoções com quatro partidas que podem alterar a tabela de classificação do torneio.

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