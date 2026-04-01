Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

FPF libera Fazendinha para jogos noturnos

Entidade autoriza utilização de estádio após obras de revitalização do sistema de iluminação

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

A Federação Paulista de Futebol autorizou o Corinthians a usar o estádio da Fazendinha para jogos noturnos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Corinthians
  • futebol
  • futebol-feminino
  • campeonato-brasileiro

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.