FPF libera Fazendinha para jogos noturnos
Entidade autoriza utilização de estádio após obras de revitalização do sistema de iluminação
A Federação Paulista de Futebol autorizou o Corinthians a usar o estádio da Fazendinha para jogos noturnos.
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