Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Tricolor das Laranjeiras consagra título feminino em campeonato estadual

Fluminense conquistou primeiro título da modalidade ao vencer o Flamengo na final da Copa Rio 2026

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

O Fluminense celebrou um marco importante em sua história ao eternizar a conquista da Copa Rio 2026 no salão de troféus do clube.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • fluminense
  • campeonatos-estaduais
  • elas-com-a-bola
  • futebol-feminino

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.