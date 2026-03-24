Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Partida entre Palmeiras e Vitória registra 4.244 torcedores

Até o momento, é o segundo maior público registrado no Brasileirão Feminino 2026

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

No jogo entre Palmeiras e Vitória pelo Brasileirão Feminino de 2026, o Allianz Parque recebeu 4.244 torcedores.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Allianz Parque
  • Brasileirão
  • Palmeiras
  • futebol-feminino

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.