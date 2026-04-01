Equipe lançada em julho de 2025 conquista feito histórico na NWSL

No último fim de semana, a NWSL (National Women's Soccer League) registrou um novo recorde de público em uma partida. O confronto entre Denver Summit e Washington Spirit reuniu 63 mil espectadores no Empower Field Stadium, nos Estados Unidos.



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