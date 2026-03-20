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Erro de arbitragem acaba em gesto de honestidade na Itália

Atacante Claudia Morelli erra pênalti de propósito após marcação equivocada

Elas com a Bola|Do R7

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A atacante Claudia Morelli, do Parma B, chamou a atenção por um gesto de fair play durante uma partida da quinta divisão feminina da Itália.

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