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Ketlen retorna aos treinos do Santos

Sereias da Vila enfrentam Ferroviária em jogo decisivo do Brasileirão Feminino

Elas com a Bola|Do R7

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A atacante Ketlen voltou a treinar com o Santos após cinco meses afastada. A maior artilheira das Sereias da Vila retornou ao CT Rei Pelé e participou de atividades separadas sob supervisão médica.

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