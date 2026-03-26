Ketlen retorna aos treinos do Santos

A atacante Ketlen voltou a treinar com o Santos após cinco meses afastada. A maior artilheira das Sereias da Vila retornou ao CT Rei Pelé e participou de atividades separadas sob supervisão médica.



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