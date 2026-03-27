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FPF faz conselho técnico do estadual mais disputado do país

Palmeiras é o atual campeão; campeonato conta com a estreia do Mirassol

Elas com a Bola|Do R7

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A FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou alterações no Campeonato Paulista Feminino 2026.

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